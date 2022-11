Het nieuwe competitieve seizoen van Splatoon 3 gaat op 1 december van start. Het ‘Chill Season 2022’ zal veel nieuwe content toevoegen, waaronder nieuwe modi, maps, wapens, uitrusting, emotes en meer voor iedereen met een actief Nintendo Switch Online abonnement.

Voor fans van de Salmon Run modus is er goed nieuws. De ‘Big Run’ gaat namelijk van start in het nieuwe seizoen. De Big Run is een twist op de bestaande Salmon Run coöp modus. De modus zal ergens in december van start gaan. Voor de release van de modus zal Nintendo nog meer informatie vrijgeven over het evenement.

Doorgewinterde Splatoon spelers met een Elite rank in Anarchy Battles krijgen toegang tot een nieuwe modus genaamd X Battles. In deze modus zul je met X Power moeten ‘wedden’ om hogerop de leaderboards te komen. Wie weet zul je dit doen met één van de dertien wapens die het nieuwe seizoen toevoegt, waarvan de Roller, Charger en Shooter gloednieuw zijn. De andere tien wapens zijn terugkerende uit eerdere Splatoon delen.

Brinewater Springs is de gloednieuwe map waarop spelers het kunnen uitvechten. Dat is echter niet alles, want Flounder Heights uit de originele Splatoon maakt ook zijn opwachting in Chill Season 2022.