Van de week leek het er even op dat Assassin’s Creed: Valhalla – net als diens voorgangers Origins en Oddysey – naar Game Pass zou komen. De Poolse Xbox Store toonde namelijk kortstondig het Game Pass-logo bij de game. Uiteraard was dit net zo snel weer verwijderd, maar niet voordat er bewijsmateriaal verzameld was.

Ubisoft heeft nu duidelijkheid gegeven over de situatie. De Franse uitgever heeft tegenover Eurogamer laten weten dat het hier om een fout ging en dat Assassin’s Creed: Valhalla niet (nu) naar Game Pass zal komen. De game is inmiddels twee jaar verkrijgbaar en dus was een bezoek aan Game Pass geen gekke gedachte, dat is dus nu van de tafel geveegd.

Assassin’s Creed: Valhalla krijgt nog wel een laatste uitbreiding, die ergens volgend jaar moet lanceren: The Last Chapter.