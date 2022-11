Nintendo en ontwikkelaar Game Freak hebben afgelopen vrijdag weer een nieuwe generatie Pokémon-games gelanceerd in de vorm van Pokémon Scarlet & Violet. De games zijn nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en die release wordt gevierd met een mooie launch trailer, die je hieronder kunt bekijken.

Pokémon Scarlet & Violet spelen zich af in de nieuwe Paldea-regio en spelers hebben – voor het eerst in een Pokémon-game – een open wereld om vrij te verkennen. De nieuwe games vallen veelal goed in de smaak. Ook wij zijn zeker te spreken over Pokémon Scarlet & Violet, al laat vooral de performance (voorlopig in ieder geval) veel te wensen over. Meer daarover lees je in onze review.