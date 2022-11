Assassin’s Creed: Valhalla verscheen in november 2020 en de ondersteuning die Ubisoft de game heeft gegeven is uitstekend te noemen. De ontwikkelaar heeft het spel ruim twee jaar voorzien van updates en nieuwe content, zowel gratis als betaald. Aan alles komt echter een einde en zo ook aan de ondersteuning van Assassin’s Creed: Valhalla. In een blogpost heeft Ubisoft nu meer bekendgemaakt over de laatste update die binnenkort zal verschijnen.

Die laatste content update zal op 6 december verschijnen, aldus Ubisoft. Hiermee wordt onder meer The Last Chapter aan de game toegevoegd. Dit is een gratis verhaaluitbreiding die een “aangrijpend en intiem” einde van de avonturen van Eivor zal voorschotelen. Deze epiloog, die in september al werd aangekondigd, belooft volgens Ubisoft diverse losse eindjes uit het verhaal aan elkaar te knopen. Om Te Last Chapter te kunnen spelen, moet je aan bepaalde eisen in de hoofdgame voldoen. Meer informatie daarover vind je in de blogpost.

Ubisoft meldt verder dat de laatste update voor Assassin’s Creed: Valhalla ook nog een feature toevoegt waar veel spelers om hebben gevraagd, namelijk de optie om de kap van Eivor de gehele tijd op te houden. Daarnaast belooft de ontwikkelaar nog “een paar extra verrassingen” met de update, maar daarover wil de studio op dit moment nog geen details prijsgeven.

In de blogpost gaat Ubisoft tevens nog wat verder in op het einde van de ondersteuning van Assassin’s Creed: Valhalla. Het betekent namelijk ook dat de in-game festivalevenementen niet langer worden gehouden. Spelers die eerdere festivals hebben gemist en zodoende de speciale beloningen niet hebben kunnen vrijspelen, kunnen die nog wel kopen op diverse locaties in de spelwereld. Tot slot meldt Ubisoft dat Assassin’s Creed: Valhalla geen New Game+ modus zal krijgen, ondanks de grote vraag daarnaar. Volgens de ontwikkelaar maakt de schaal van de game een dergelijke modus niet mogelijk, maar men begrijpt dat het voor veel spelers een teleurstelling zal zijn.