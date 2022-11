Het WK voetbal start vandaag en nieuwe geruchten wijzen erop dat Call of Duty: Modern Warfare 2 mogelijk een in-game evenement krijgt dat in het teken staat van het voetbaltoernooi. Dit zou gepaard gaan met een tijdelijke modus die aan Rocket League doet denken.

Dataminer CODSploitzlmgz deelde op Twitter afbeeldingen van de nieuwe modus die ‘CODball’ zou heten. De afbeeldingen werden snel offline gehaald en het Twitteraccount is inmiddels verwijderd, maar Insider Gaming zegt de afbeeldingen ook te hebben ontvangen, evenals enkele video’s. Op de beelden zou te zien zijn dat CODball zich in een stadion afspeelt. Spelers rijden daar rond in ATV’s en moeten een bal in het doel van de tegenstander zien te krijgen.

De modus zou ook bekende voetballers bevatten die als Operators aan Call of Duty: Modern Warfare 2 worden toegevoegd, stelt Insider Gaming. Het zou gaan om Neymar Jr., Paul Pogba en Lionel Messi, die volgens de bronnen op respectievelijk 21, 25 en 29 november worden uitgebracht. Het is niet de eerste keer dat de namen van deze drie voetballers opduiken. Nog voor de release van de game ontdekte een dataminer de namen al als mogelijke Operators.

Verder zegt Insider Gaming ook een afbeelding te hebben ontvangen met daarop een beschrijving van het WK-evenement, waaruit blijkt dat spelers hun favoriete land kunnen steunen en dat daarmee beloningen verdiend kunnen worden.

“Join us for the Modern Warfare FC event! Support your favorite teams and earn prizes based on their performance.”

Activision en Infinity Ward hebben nog niets bekendgemaakt over het evenement. Mocht de informatie kloppen, dan laat een bevestiging niet meer op zich wachten, aangezien het event morgen zou moeten beginnen met de lancering van Neymar als Operator.