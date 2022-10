Activision heeft al laten weten dat Call of Duty: Modern Warfare 2 volgend jaar aardig wat betaalde nieuwe content zal krijgen, alleen weten we nog niet wat we hier van moeten verwachten. Vorige week lekte hier informatie over en daar is nu nog meer over bekend.

Het gerucht dat vorige week de wereld in werd gestuurd door ‘The Ghost of Hope’, is dat er een ‘greatest hits’-bundel uit zal komen voor Modern Warfare 2. Deze zou bestaan uit geremasterde maps van het origineel en andere klassiekers uit de gehele serie. Nu is dit gerucht aangevuld, want dezelfde persoon meent dat deze bundel ook extra content met zich meenemen voor de campagne.

Hier blijft het niet bij, want The Ghost of Hope heeft naar eigen zeggen in de in-game files ook ontdekt welke Operators in de pijplijn zitten voor Call of Duty: Modern Warfare 2. Deze zijn als volgt:

Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco

Het is natuurlijk vreemd dat hier voetballers als Lionel Messi en Neymar da Silva Santos Júnior tussen zitten, maar ook bronnen van Insider Gaming melden hetzelfde.