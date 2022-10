Het gerucht gaat al een tijdje de ronde dat Activision in 2023 voor de eerste keer in jaren géén nieuwe Call of Duty op de markt zou brengen. Als dit waar is, betekent dit logischerwijs dat Call of Duty: Modern Warfare 2 – waarvan de release zo stilaan begint op te doemen aan de horizon – ook dat jaar nog het overgrote merendeel van de spelers zal moeten opvangen. Mét heel wat nieuwe content, welteverstaan.

Activision gaf al aan dat we in 2023 tegen betaling DLC voor Modern Warfare 2 mogen verwachten. Op Twitter is nu informatie gelekt die erop wijst dat deze content onder andere uit een nostalgisch “greatest hits” pakket zou bestaan, dat geremasterde versies van zowat alle oorspronkelijke Modern Warfare 2 (2009) maps bevat, alsook andere klassiekers uit de games van Treyarch en Sledgehammer.

🚨 MORE NEWS 🚨 To celebrate 20 years of Call Of Duty, a PAID “greatest hits map pack” is in development. On top of MW2 (2009) maps, these would also include other classic maps from Infinity Ward, Treyarch & Sledgehammer’s catalogue. Meant to be released for MWII Year 2. https://t.co/Prtn1kAIqn — Hope (@TheGhostOfHope) October 5, 2022



Vooralsnog behoort deze gelekte informatie uiteraard volmondig tot de geruchtencategorie. Met andere woorden: te digesteren met een ferme hap zout. Al lijkt dit bericht van journalist Tom Henderson de betrouwbaarheid van de informatie te bevestigen.