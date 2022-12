De games van 2023 | Destiny 2: Lightfall – Het einde van de huidige Destiny 2 saga komt langzaam maar zeker in beeld. Tegen begin 2024 mogen we The Final Shape verwachten en dat is het slotstuk van het verhaal waar Bungie nu al jaren aan werkt. De eerstvolgende stop na The Witch Queen eerder dit jaar is Lightfall, de grote uitbreiding die voor januari 2023 gepland staat. In deze uitbreiding komen we weer een stapje dichterbij het einde en als je alleen al op de titel van deze uitbreiding afgaat, krijg je een idee wat je te wachten staat.

Destiny 2: Lightfall – We kregen met Stasis in Beyond Light al onze eerste Darkness kracht en dat zet Lightfall voort met Strand, een nieuwe subklasse die geïntroduceerd zal worden. Hierdoor komt de light en darkness qua subclasses steeds meer in balans en het is al langer duidelijk dat lang niet alles is wat het lijkt. Dit geeft je als Guardian ook een legitieme reden om de darkness subclasses te omarmen. In Lightfall zullen we ook een nieuwe omgeving gaan verkennen, want we worden naar Neptunus gestuurd. Een nieuwe locatie voor de franchise, wat voor een frisse wind moet zorgen. Hier zul je tegen het Shadow Legion gaan strijden met als doel om te voorkomen dat Neomuna, een geheime stad, vernietigd wordt.

Met de komst van The Witness is er overduidelijk een opbouw naar de climax die we in The Final Shape zullen gaan ervaren. Bungie kennende zullen ze met Lightfall weer een mooie uitbreiding afleveren, waarbij de nieuwe omgeving genoeg speelplezier zal opleveren gezien er veel te ontdekken valt. Verwacht ook nieuwe wapens, armor en uiteraard zal het niet aan een Raid ontbreken. The Witch Queen is één van de beste uitbreidingen tot op heden en als Bungie die lijn doorzet in Lightfall, staat ons echt wat moois te wachten. De gameplay zal natuurlijk herkenbaar zijn, maar daarom is het juist goed dat er een nieuwe subclasse bij zal komen. Dit levert nieuwe combat mogelijkheden op, net zoals de Glaive dat in The Witch Queen al deed. Dat alleen al is reden genoeg om naar Destiny 2: Lightfall uit te kijken.

Voorlopige verwachting: Bungie wist de lat voor zichzelf met The Witch Queen zeer hoog te leggen. Als Lightfall hier ook maar een beetje bij in de buurt komt zijn wij al tevreden. Echt zorgen maken we ons ook niet, gezien de ontwikkelaar ons al een paar jaar prima uitbreidingen brengt die telkens genoeg vernieuwing bevatten om spelers weer een lange tijd bezig te houden. Met de nieuwe subclasse, nieuwe omgeving en additionele features, verwachten we dat Lightfall op zichzelf voor genoeg vernieuwing zal zorgen wat de uitbreiding zeker de moeite waard maakt. Het is bovendien alweer een tijd geleden dat The Witch Queen uitkwam. Met andere woorden: Lightfall kan niet snel genoeg komen en alles wat we er nu over weten, stemt ons erg positief over wat we gaan krijgen.