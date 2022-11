Volgens Miller, een bekende en vooral betrouwbare naam in de Marvel’s Avengers community, ziet de toekomst van de game er grimmig uit. Dat laat hij in The Lunch Table Podcast weten. Hij verwacht namelijk niet dat update 4.0 gehaald zal worden (dat duurt nog zeker een jaar). Daarvoor komen er te weinig nieuwe spelers binnen. Verder beweert Miller dat de komst van She-Hulk is uitgesteld en dat er meer budget voor moet worden vrijgemaakt.

Uiteraard is het de vraag of de Embracer Group dat ook ziet zitten. De nieuwe eigenaren willen natuurlijk waar voor hun geld en de game is direct al vanaf het begin nooit goed van de grond gekomen. Sterker nog, als fan de MCU, kwam ik destijds niet eens door de onthullingsvideo heen. De game is repetitief, mist diepgang en is vooral erg saai. Wat mij betreft had de stekker er al direct uit gemogen, wat vinden jullie?

“I got to tell you, I’m not sure we ever will… There’s only so much that I can say, I’ve had conversations in the last few weeks that paint a rather grim picture of the future…

I was on record a few months ago saying I don’t think we’re going to make it to the 4.0 update series. I really don’t see it. I mean, that’s over a year away. We still have the whole 3.0 update series to get through.”