De Netflix-serie Cyberpunk: Edgerunners was niet alleen voor de streamingsdienst een succes, maar gaf ook de game waarop het gebaseerd is – Cyberpunk 2077 – nieuw elan en er was een groei in interesse naar de dystopische RPG.

Ook de serie achter The Witcher is een succes voor zowel Netflix als ontwikkelaar CD Projekt RED. Via een nieuw financieel rapport (via VGC) heeft de Poolse ontwikkelaar nu laten weten dat ze meer met andere mediavormen willen gaan doen, zoals (live action) series en films.

Bij monde van senior vice president business development Michał Nowakowski wordt er gezegd dat er op dit moment naar meerdere projecten gekeken wordt. Hij benadrukt echter dat er op dit moment geen plannen zijn voor een tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners, iets wat producent Satoru Honma onlangs ook al vertelde.

“We are not confirming any specific plans for a second season of Edgerunners or anything super specifically. But we have an appetite to do more in the transmedia space, so in linear visual animation or live action, and those plans have not changed, so when we are ready you may expect to see more announcements in that regard coming from us.”