Het is straks 2023 en dat betekent dat de Nintendo Switch z’n zesde levensjaar ingaat. Over de jaren hebben we natuurlijk een flink aantal fantastische games gekregen van zowel first-party als third-party studio’s. Nintendo trapte af met de release van het weergaloze The Legend of Zelda: Breath of the Wild en later volgden games zoals Super Mario Odyssey, twee Xenoblade Chronicles games, Super Smash Bros. Ultimate en nog veel meer titels.

Met bijna 115 miljoen verkochte units is de Switch een enorm succes en natuurlijk een flinke stap vooruit ten opzichte van Nintendo’s vorige console: de Wii U. De manier waarop je het apparaat zowel als handheld als een console voor thuis kunt gebruiken, is natuurlijk een fantastische innovatie die zes jaar na dato nog steeds buitengewoon handig is, schuif de unit in de dock en je schakelt naadloos over naar Zelda op het grote scherm.

In de tussentijd heeft Nintendo wel de nodige revisies van de Nintendo Switch uitgebracht, zoals de Lite, die je alleen als handheld kunt gebruiken. Maar ook verbeterde versies van de normale variant – met een betere batterij – en een model met een OLED-scherm werden over de jaren uitgerold. Zo is er voor ieder wat wils en kunnen we allemaal van de uitgebreide catalogus genieten. De connectiviteit zit ook prima in elkaar, waardoor je samen met vrienden en vriendinnen op de bank kunt losgaan met een potje Mario Kart 8 Deluxe, dan wel op één tv of op meerdere handhelds.

Ook 2022 was een prima jaar voor de Japanse gameboer. Het jaar werd afgetrapt met Pokémon Legends: Arceus en later volgden Kirby and the Forgotten Land, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Bayonetta 3 (flink wat drietjes!) en als klap op de vuurpijl: Pokémon Scarlet/Violet. Absoluut geen kleine titels en zeker twee Pokémon titels in één jaar betekent dat Nintendo behoorlijk wat verkoopcijfers kan gaan noteren.

Er is echter ook een vervelende trend op de Switch die we vooral dit jaar zijn gaan merken, dat is gebrekkige performance en/of een achterhaalde visuele presentatie. Ook hier beginnen we met Pokémon Legends: Arceus, die met moeite een stabiele framerate kan vasthouden en op momenten er ronduit lelijk uitziet. Xenoblade Chronicles 3 vraagt ook het uiterste van de hybride console met lage pixelcounts en Bayonetta 3 zit te vaak (ver) onder die magische framerate van 60 beeldjes per seconde voor een fijne ervaring.

Wederom is de klap op de vuurpijl Pokémon Scarlet/Violet, die over het hele spectrum een ondermaatse technische presentatie heeft: pop-in, gestotter, een lage draw distance en lage kwaliteit van textures, om maar een paar problemen te noemen. Goed, we erkennen dat twee titels in dit geval van Game Freak komen en ze daar dus nog het een en ander moeten leren als het gaat om optimalisatie. De realiteit is echter ook dat niet alleen zij last hebben van de beperkte hardware van de Switch.

En dat is jammer, want Nintendo heeft een paar waanzinnig getalenteerde studio’s onder hun vleugel, wiens creatieve krachten op dit moment niet zo goed uit de verf kunnen komen en waar spelers uiteindelijk last van hebben. Het is nog maar de vraag wat voor impact dit heeft op het aankomende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en welke concessies gedaan zijn om het allemaal maar aan de praat te krijgen.

Daarom is de stelling van deze Jouw mening dat het hoog tijd is dat Nintendo nu eindelijk met een Switch Pro of Switch 2 op de proppen gaat komen. Het hybride concept is nog steeds fantastisch en willen we absoluut niet zien vertrekken, maar een flinke impuls aan rekenkracht zou ontwikkelaars meer speelruimte geven om hun visie tot uiting te brengen.

Maar ook de opkomst van andere technologieën, zoals NVIDIA’s Deep Learning Super Sampling (DLSS) kunnen hier een handje bij helpen, zodat het qua presentatie allemaal net wat strakker is. De Switch werkt immers op basis van de Tegra-chip van de fabrikant en dus zou een samenwerking tussen de twee bedrijven voor een custom chip geen gek idee zijn. Aan verkoopcijfers zal het in ieder geval niet liggen en kan het dus voor beide partijen een win-win zijn.

Enfin, dat is wat wij ervan denken en nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie ideeën. Zien jullie een waardige opvolger voor de Switch ook wel zitten, of vermaken jullie je nog met de huidige console? We horen het graag!