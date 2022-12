Onze vrienden die beschikken over een PS Plus Premium-abonnement zullen zich weer in de handen kunnen wrijven, want er zijn weer drie nieuwe toevoegingen aan de game trials. Deze nieuwe toevoegingen zijn Ghostwire Tokyo, Lego Star Wars: The Skywalker Saga en Sniper Elite 5.

Elk van deze trials duurt één uur, waardoor je een eerste voorproefje krijgt van de game. Mocht je vervolgens de game aanschaffen, hoef je niet opnieuw te beginnen, maar neem je gewoon lekker de progressie die je al maakte met je mee. Wij zouden ze alleszins alle drie eens de kans geven, indien je zou beschikken over het abonnement.

Voor onze reviews van Ghostwire Tokyo, Lego Star Wars: The Skywalker Saga en Sniper Elite 5 volg je gewoon even snel de links.