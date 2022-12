Electronic Arts en Respawn Entertainment hebben tot dusver alleen laten weten dat Star Wars Jedi: Survivor – het langverwachte vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order – in 2023 moet verschijnen. Eerdere indicaties wezen erop dat de titel mogelijk in maart volgend jaar uitkomt en dat lijkt inderdaad het geval te zijn. De releasedatum is namelijk vermoedelijk gelekt.

Plots werd er op de Steampagina van Star Wars Jedi: Survivor een releasedatum getoond: 16 maart 2023. Opvallend is dat in enkele landen 15 maart als releasedatum werd aangegeven, zoals ook in onderstaand Twitterbericht is te zien. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de datum iets te vroeg live is gegaan op Steam (de informatie is inmiddels alweer verwijderd) en dat we het spel op 15 of 16 maart kunnen verwachten, iets dat dus perfect in lijn is met eerdere geruchten.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs — Wario64 (@Wario64) December 5, 2022

Naast de datum werden via de geüpdatete informatie ook de pre-order bonussen voor Star Wars Jedi: Survivor getoond, zoals je in de tweet kunt zien. Bij een pre-order krijg je diverse cosmetische items waaronder skins, lightsabers en blasters. Voor degenen die de Deluxe Edition vooruitbestellen zijn er nog meer items als bonus te verkrijgen.

Wellicht dat we later deze week tijdens The Game Awards de officiële bevestiging van de releasedatum van Star Wars Jedi: Survivor krijgen. Het is inmiddels bevestigd dat de game aanwezig zal zijn tijdens de jaarlijkse awardshow.