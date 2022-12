Het duurt nog wel even vooraleer het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 van start gaat. Toch zijn er al wat details gelekt, ditmaal via What if Gaming, die deze informatie samen met wat afbeeldingen heeft weten te bemachtigen.

Het tweede seizoen zal in februari 2023 van start gaan en vanzelfsprekend veel nieuwe cosmetische items toevoegen. Qua maps zou Castle uit World at War terugkeren. Daarnaast staat qua Operators Ronin op het programma, bekend van de eerste Modern Warfare.

Beide zaken lijken te worden bevestigd door de verschenen afbeeldingen. Verdere details moeten we afwachten, want rond 14 december krijgen we eerst nog de Season 1 Reloaded update voor het huidige seizoen, die ook weer het één en ander zal toevoegen zodat we ons vermaken tijdens de feestdagen en later.