Sinds enkele dagen is Marvel’s Midnight Suns verkrijgbaar voor current-gen platformen en de eerste indrukken zijn alvast positief. Na de release blijven we echter bestookt worden met trailers die individuele helden in de spotlights zetten en ditmaal is niemand minder dan Hulk aan de beurt.

Onze groene vriend staat erom bekend een explosief karakter te hebben en dat is in de getoonde beelden niet anders. Hulk slaat en mept alles tot moes en dat is uiteraard handig wanneer je voor een grote groep vijanden staat.

Bekijk Hulks Hero Spotlight video hieronder.