Star Wars Jedi: Survivor is één van de grote titels van Electronic Arts die begin volgend jaar moet verschijnen. De uitgever heeft met ontwikkelaar Respawn Entertainment The Game Awards aangegrepen om de eerste gameplay te laten zien en die is absoluut het bekijken waard. Druk hieronder dus zeker even op play!

Daarnaast is ook de releasedatum nu officieel aangekondigd, de game verschijnt op 17 maart 2023. Een grote verrassing mag dat niet zijn, gezien deze datum eerder al lekte via de Steampagina van de game. Althans, de daadwerkelijke release ligt één tot twee dagen na de gelekte data, vrij accuraat dus.