Bayonetta 3 is nog niet zo lang geleden verschenen, maar liefhebbers van de franchise hebben alweer een volgende game om naar uit te kijken. Nintendo heeft tijdens The Game Awards Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon aangekondigd voor de Nintendo Switch.

De game is een action adventure en hanteert een andere benadering dan we van de franchise gewend zijn als het op de gameplay aankomt. De release staat gepland voor 17 maart 2023. De game zal later vandaag beschikbaar komen voor pre-order in de Nintendo eShop.