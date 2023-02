Bayonetta 3 was nog niet uit of Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon werd al aangekondigd door Nintendo, vorig jaar. Deze game staat gepland voor 17 maart, dus lang hoeven we niet meer op de titel te wachten. Nadat we vorig jaar al het nodige van de game hebben gezien, kwam de titel vanavond tijdens Nintendo Direct nogmaals voorbij.

Middels een trailer krijg je de nodige gameplay van deze titel te zien en daarbij krijg je hier en daar ook wat context met betrekking tot de gameplay, setting en het verhaal. Check de trailer hieronder en noteer de genoemde datum in je agenda.