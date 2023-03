Bayonetta is inmiddels uitgegroeid tot een iconisch personage bij Nintendo fans, maar zij was niet altijd deze persoon. Voordat ze bekend stond als Bayonetta, was ze een jonge heks met de naam Cereza. In Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon duiken we dieper in haar mysterieuze verleden. Dit kan je nu ook alvast zelf doen dankzij een demo die is vrijgegeven.

Nintendo heeft een demo voor de game beschikbaar gesteld in de Nintendo eShop en die is per direct te downloaden. In deze demo kan je aan de slag met Cereza en haar vergezellende demon Cheshire. Beide moeten zich door het Avalon Forest begeven en dit is geen veilige plek voor rondlopende heksjes.

Zowel de story als de Avalon Forest zijn van een trailer voorzien, zie hieronder.