De games van 2023 | Star Wars Jedi: Survivor – De samenwerking tussen EA en het Star Wars IP ging tot nu toe met ups en downs. Star Wars Battlefront I en II werden (bij de launch) nu niet echt warm onthaald en het leek erop dat het (ruimte)schip gezonken was tot de diepste put van het heelal. Totdat EA plots hun troefkaart speelde in de vorm van Respawn Entertainment, de ontwikkelaar die verantwoordelijk was voor de Titanfall-games en Apex Legends. De studio bracht in 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order op de markt en herstelde hiermee eigenhandig het vertrouwen in Star Wars-games van EA. De game werd een groot succes en uiteraard gingen al snel de geruchten rond dat er een vervolg in de maak zou zijn. Dat vervolg is nu bijna onder ons: dit is Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor – Star Wars Jedi: Survivor speelt zich vijf jaar af na de gebeurtenissen van Star Wars Jedi: Fallen Order. Jedi van dienst Cal Kestis – inclusief baardje deze keer – is terug voor een nieuw avontuur. Uit de eerste beelden van deze titel kunnen we bovendien afleiden dat we ditmaal een meer duister en volwassen verhaal mogen verwachten – een baardje schreeuwt nu eenmaal maturiteit. Specifieke details over het verhaal zijn momenteel nog wat vaag, maar het lijkt erop dat Cal opnieuw opgejaagd wordt door The Empire en moreel moeilijke keuzes zal moeten maken als hij zijn geliefden wilt beschermen. Klinkt best heftig, maar wij zijn helemaal aan boord voor meer Cal Kestis avonturen!

Ook de combat in deze game zal bekend aanvoelen voor degenen die Star Wars Jedi: Fallen Order hebben gespeeld. De uitdagende lightsaber combat keert terug en gevechten zijn opnieuw een visueel spektakel om ‘u’ tegen te zeggen. Cal is bovendien geen Padawan meer, maar een echte Jedi Knight, dus hij heeft een hoop nieuwe trucjes achter de hand. ‘The Force is strong with this one’ en dat zullen we zeker en vast geweten hebben. Net zoals in de vorige game, zal je hier opnieuw een heleboel planeten ontdekken, met telkens unieke vijanden en biomen.

Voorlopige verwachting: Als Respawn Entertainment hetzelfde hoge niveau als Star Wars Jedi: Fallen Order weet te behouden, dan hebben we eigenlijk niets te vrezen voor de release van deze sequel. Cal Kestis was al een leuke protagonist om mee te spelen in de vorige game, dus een terugkeer naar deze Jedi is zeker en vast meer dan welkom. Het enige waar wij op hopen, is dat Respawn ditmaal ervoor kan zorgen dat de game bij de launch geen framerate problemen heeft en dat het inladen van textures wat vlotter zal verlopen. Star Wars Jedi: Survivor verschijnt echter enkel op current-gen platformen, dus hopelijk is dat een goed teken. Goed nieuws: heel lang zullen we niet moeten wachten op Star Wars Jedi: Survivor, want de game verschijnt al op 17 maart 2023.