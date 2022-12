Afgelopen nacht deelde EA een nieuwe trailer van Star Wars Jedi: Survivor en gelijktijdig werd ook de releasedatum van de game bekendgemaakt. Op 17 maart 2023 kunnen we met de titel aan de slag, dus noteer die dag alvast in de agenda.

In navolging van de trailer hebben we nu nog wat screenshots van de game, die je hieronder kunt bekijken. Deze screens laten verschillende omgevingen en situaties in de game zien, waarmee je eens te meer een goede indruk van de titel krijgt.