De games van 2023 | Atomic Heart – Het komt met enige regelmaat voor dat games jaren terug zijn aangekondigd, maar behoorlijk lang op zich laten wachten. Eén van die games is Atomic Heart, dat al in 2017 werd aangekondigd. Het liet toen gelijk een veelbelovend concept zien, want het heeft wat weg van BioShock, maar dan in een alternatief Sovjet-Unie waar de technologie flinke sprongen heeft gemaakt. We schreven er in 2020 en ook afgelopen jaar al een ‘De games van’ artikel over, maar er is in de tussentijd wel veel meer nieuws naar buiten gekomen. Ook heeft de game eindelijk een releasedatum, zo staat Atomic Heart voor 21 februari 2023 op de planning. Het is daarom een goed idee om nog eens nader naar het project van ontwikkelaar Mundfish te kijken.

Atomic Heart – Zoals al aangegeven, speelt Atomic Heart zich af in een alternatief universum, waarin de Sovjet-Unie veel met techniek bezig is geweest. Dankzij slimme wetenschappers zijn grote sprongen vooruit gemaakt en veel werk wordt verricht door robots. De mensheid en robots lijken in harmonie samen te leven en werken, totdat er plots wat fout gaat en de robots in opstand komen. Dit lijkt nog een stap verder te gaan, want ze voeren vervolgens allerlei experimenten uit op hun voormalige eigenaren. Het klinkt allemaal zeer ernstig en daarom word jij op pad gestuurd om de waarheid te achterhalen en de robots te stoppen.

Jij staat in de schoenen van een KGB-agent die beter bekend staat als ‘P3’. Je hebt orders ontvangen van de mysterieuze ‘Party’ om de evenementen te onderzoeken en de waanzin van de op hol geslagen robots te stoppen. Tijdens jouw avontuur zal je talloze soorten robots tegenkomen in verschillende soorten en maten, maar ook jij bent niet zomaar iemand. Jouw lichaam is versterkt met allerlei technologie, waardoor jouw KGB-skills nog dodelijker worden. Vergelijk het met de krachten van BioShock, waarin je vijanden met telekinese en andere bovennatuurlijke elementen kunt verwonden en afmaken. Tijdens het onderzoek zal je allerlei onwaarschijnlijke bondgenoten tegenkomen die – naar eigen zeggen – hun eigen agenda en motieven hebben om jou te helpen.

Voorlopige verwachting: Na vele jaren van ontwikkelen en diverse keren van uitstel, lijkt Atomic Heart nu toch echt uit te komen. De setting in de alternatieve Sovjet-Unie is door de jaren heen alleen maar verder uitgewerkt door het team en het is nog net zo boeiend als toen de game werd aangekondigd. Dat mensheid en technologie niet altijd goed samengaan hebben we eerder gezien, maar in Atomic Heart wordt dat verpakt in een actievol avontuur vol met toffe speciale krachten, veel robots die je moet verslaan en unieke personages die je op je pad tegenkomt. Wat ons betreft hebben we lang genoeg gewacht op Atomic Heart en we zien het eindresultaat graag tegemoet.