Het heeft even mogen duren, maar we hebben eindelijk duidelijkheid over de releasedatum van Atomic Heart. De game staat nu gepland voor een release op 21 februari komend jaar en ontwikkelaar Mundfish liet in recente beelden veel van de game zien. Wie maar geen genoegen kan krijgen van de intrigerende setting van Atomic Heart, kan zich daar nu verder in verdiepen met deze nieuwe video.

In deze video krijg je namelijk meer informatie te horen (en zien) over hoe de setting van de game gecreëerd is. Het alternatieve Sovjet tijdperk is erg tof ontworpen en er wordt duidelijk gesproken over het verhaal van de game en waarom deze setting bestaat. Veel personages, locaties en lore worden besproken in de video waar je zeker even voor moet gaan zitten. Enjoy!