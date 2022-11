Eerder deze week kregen we, bijna vijf jaar na de onthulling van de game, eindelijk duidelijkheid over de releasedatum van Atomic Heart. De game van ontwikkelaar Mundfish is vanaf 21 februari 2023 verkrijgbaar en die aankondiging ging gepaard met een actievolle trailer.

Nu zijn er, met dank aan IGN, ook uitgebreide gameplaybeelden van Atomic Heart verschenen. Het gaat om een video van tien minuten waarin een baasgevecht wordt getoond. De speler neemt het in de video op tegen Hedgie, een gigantische robotbal die over de nodige gevaarlijke aanvallen beschikt. Check de beelden hieronder.