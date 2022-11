Atomic Heart is al een lange tijd in ontwikkeling en tot op heden is de releasedatum altijd wat vaagjes geweest. Gisteren konden we op basis van een gerucht al melden dat de game waarschijnlijk op 21 februari 2023 zal verschijnen. Middels een nieuwe trailer hebben we nu eindelijk een officiële bevestiging gekregen.

De releasedatum blijkt inderdaad te kloppen, Atomic Heart verschijnt volgend jaar op 21 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vanaf de release zit de game ook bij Xbox Game Pass inbegrepen.

Bekijk hieronder de nieuwe trailer van de game.