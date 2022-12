Season of the Seraph, het nieuwste seizoen van Destiny 2 ging eerder deze week van start. Dit seizoen gaat weer gepaard met nieuwe content en updates, waarover je in ons eerdere bericht meer kunt lezen.

Eén van de toevoegingen van Season of the Seraph is een nieuwe dungeon genaamd Spire of the Watcher. Deze dungeon is, enkele dagen na de start van het seizoen, inmiddels ook live gegaan. In deze dungeon infiltreer je met jouw team een faciliteit op Mars op te helpem om de Warmind Rasputin te herstellen. Met

Hieronder kun je een trailer van Spire of the Watcher bekijken.