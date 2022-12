De games van 2023 | Hogwarts Legacy – Het is voor de derde keer dat we vooruitkijken naar Hogwarts Legacy, maar als we de uitgever mogen geloven, zal 2023 toch echt het jaar worden waarin de game verschijnt. 10 februari is de dag waarop het zal gebeuren. Velen onder ons kijken inmiddels ongetwijfeld al een hele poos uit naar de game, die zich zal afspelen in het magische universum. Ondertussen zijn er al heel wat trailers de revue gepasseerd en er zijn zelfs ASMR-video’s verschenen die je hier terug kan vinden. Met de naderende release zetten we nu nog even op een rijtje wat we mogen verwachten.

Hogwarts Legacy – In de game speel jij een leerling op Hogwarts, die lessen zal bijwonen om zo toverspreuken te leren beheersen, wezens te temmen en verschillende brouwsels ineen te flansen. Onze goede vriend Harry Potter zal je echter niet tegen het lijf lopen, aangezien de game zich afspeelt voordat hij de school (on)veilig maakte. Je speelt dus in de bekende setting, maar dan wel met nieuwe personages en elementen. Jammer genoeg zal de game bij launch niet over een potje zwerkbal beschikken, al hopen we natuurlijk dat dit later nog aan de game zal worden toegevoegd. Wat we eerder al te zien hebben gekregen zijn de verschillende kamers van de huizen op de school: Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin en Gryffindor. Hierbij wisten de makers te vermelden dat ze hun best gedaan hebben om de kamers zo waarheidsgetrouw na te maken. Net zoals J.K. Rowling ze beschreven heeft in haar boeken.

Je zal echter niet alleen de magie op Hogwarts zelf kunnen ontdekken, aangezien grote delen van het verhaal zich ook buiten de schoolmuren afspelen. Zo zal je kunnen rondvliegen op de bezem en het kunnen opnemen tegen het gespuis dat zich rondom Hogwarts ophoudt. Wij kunnen alvast niet wachten om met de diepe personagebouwer aan de slag te gaan en onze eigen tovenaar in elkaar te steken om op avontuur te gaan in en rond Hogwarts. Verder beginnen we nu ook al na te denken over de zware keuze die we zullen moeten maken: van welk van de vier huizen willen we deel uitmaken? Prima vraagstukken om ons de laatste paar weken voor de release mee bezig te houden, want lang duurt het niet meer alvorens de game verschijnt.

Voorlopige verwachting: Na heel lang wachten is het nu eindelijk bijna zo ver. Het moment waar vele Potter-fans al geruime tijd op zitten te wachten: de release van Hogwarts Legacy. Als we de beelden mogen geloven, zal de game het wachten meer dan waard zijn. Niet alleen krijgen we de kans om zelf als tovenaar aan de slag te gaan op Hogwarts, ook ziet de wereld er omheen zeer mooi en gedetailleerd uit. Dat, voor het vormgeven van Hogwarts, de boeken grondig bestudeerd zijn, kunnen we alleen maar positief noemen. Zet die toverhoed alvast op en neem je toverstok al maar in de hand, zo ben je volledig klaar om op 10 februari in het verhaal en de magische Wizarding World te duiken.