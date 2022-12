Switch-gamers die zich vermaakt hebben met Octopath Traveler kunnen op 24 februari 2023 aan de slag met het vervolg. Daarin zijn acht nieuwe hoofdpersonages verwerkt en twee daarvan worden voorgesteld in een nieuwe video, die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

De personages waar het om gaat zijn Throné en Temenos. De eerstgenoemde is een dief en de ander is een geestelijke. De video geeft je niet alleen wat meer informatie over deze hoofdrolspelers, er wordt ook meer gedeeld over onder andere het verbeterde ‘job system’.