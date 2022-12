Enige tijd geleden toonde Koei Tecmo al een trailer, waarin een speler het opnam tegen een demonisch zwijn, genaamd Fengxi. Nu is er een nieuwe actietrailer verschenen van Wo Long: Fallen Dynasty. Deze gloednieuwe trailer toont enkele nieuwe bazen, wapens en omgevingen die je zal moeten ontdekken en bevechten in de game.

Wo Long: Fallen Dynasty zal op 3 maart verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game zal ook vanaf de eerste dag beschikbaar zijn via Xbox Game Pass en een pre-order plaatsen is nu mogelijk. Check de nieuwe trailer van de game hieronder, dan weet je al tegen welke soort beesten je het vanaf 3 maart zal moeten opnemen.