Sonic Frontiers verscheen in november vorig jaar en SEGA heeft met deze nieuwe release een goede beurt gemaakt. Wij waren zeer te spreken over het spel en noemden het in onze review “één van de beste moderne Sonic-games ooit”. Daarnaast werd vlak voor de jaarwisseling bekend dat Sonic Frontiers met al ruim 2,5 miljoen verkochte exemplaren de snelst verkopende Sonic-game ooit is.

SEGA heeft dus al flink wat mensen weten te enthousiasmeren voor Sonic Frontiers, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je nog twijfelt of de game iets voor jou is. In dat geval is er goed nieuws. Een demo van Sonic Frontiers voor de Nintendo Switch is nu wereldwijd beschikbaar gesteld. De demo was voorheen enkel in Japan te spelen, maar nu kunnen wij hier in Europa dus ook een voorproefje krijgen. De demo is te downloaden via de Nintendo eShop en neemt ongeveer 3GB opslagruimte in beslag.

In de demo kun je met de eerste zone uit de game. Mocht je door de demo overtuigd raken en Sonic Frontiers aanschaffen, dan kun je gedurende dit jaar ook nog verschillende updates met nieuwe content verwachten. SEGA deelde vorige maand een roadmap met daarin de eerste details over de content die nog onderweg is.