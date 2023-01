Een ietwat verrassende aankondiging van Codemasters en Electronic Arts, zo aan het begin van het nieuwe jaar. GRID Legends, de racegame die een klein jaar geleden voor consoles en pc verscheen, is vanaf komende week ook in virtual reality te spelen. De game wordt namelijk op 12 januari uitgebracht voor de Meta Quest 2. Codemasters werkte eerder al aan VR-support voor de pc-versie van F1 22 en DiRT Rally 2.0, maar dit is de eerste keer dat de studio met een native release voor de Quest-headset komt.

Afgaande op de productpagina van GRID Legends voor Meta Quest 2, lijkt deze VR-versie de volledige ervaring te bieden. De game beschikt over een carrièremodus, de Driven to Glory verhaalmodus en multiplayer. Daarnaast kun je met de Race Creator zelf je eigen evenementen vormgeven. De Meta Quest 2-versie van GRID Legends neemt 31.3 GB aan opslagruimte in beslag.

Of GRID Legends ook op andere platformen VR-ondersteuning krijgt is momenteel nog niet bekend. Wil je meer weten over GRID Legends? Lees dan hier onze review.