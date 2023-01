Op 3 maart verschijnt Wo Long: Fallen Dynasty voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Beetje bij beetje krijgen we meer van de game te zien en vandaag is het tijd voor een baasgevecht.

IGN heeft de primeur om een nieuwe gameplay video te mogen delen en daarin zien we de protagonist het opnemen tegen Aoye, een van de monsters die je in de game tegen zult komen. Het gevecht is boeiend om even te checken, dus druk hieronder zeker op play.