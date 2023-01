Na het meer dan geslaagde optreden van een spirituele opvolger is het binnenkort tijd voor de voormalige koning om zijn troon weer op te eisen. Of toch een poging daartoe te ondernemen… Laten we vooral het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.

De remake van Dead Space ligt bijna in de winkelrekken en daar hoort uiteraard een spectaculaire launch trailer bij. Wij kunnen alvast niet wachten om nog eens de duistere hallen van de Ishimura in te trekken. Nemen jullie ook de plasma cutter bij de hand?