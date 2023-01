Er zijn tegenwoordig een aantal features die erg in de smaak vallen bij gamers en daardoor een soort verkapte verplichting voor ontwikkelaars zijn geworden. Daar vallen onder andere een foto- en New Game Plus-modus onder. Dit laatste is in ieder geval van de partij in de remake van Dead Space.

Senior writer Jo Berry heeft in een interview met Inverse verteld dat de Dead Space remake een New Game Plus modus zal bevatten. Berry moedigt gamers dan ook alvast aan om de game twee keer uit te spelen.

“you’d definitely benefit from going through the USG Ishimura a second time.”

Dead Space Remake zal op 27 januari uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hoewel de release pas over twee weken is, is er al een launch trailer beschikbaar. Pre-order je het spel via Steam, dan krijg je daar ook nog eens Dead Space 2 geheel gratis bij.