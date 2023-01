Heel binnenkort, tijdens de Developer_Direct showcase, krijgen we meer te horen over (de releasedatum van) Redfall. Deze shooter van Arkane Studios is al een tijdje in de maak en zal in de loop van 2023 verschijnen. Eerdere geruchten leken al te weten dat de game begin mei zou uitkomen en dit wordt nu ‘bevestigt’.

We schrijven ‘bevestigt’ tussen aanhalingstekens, omdat de bevestiging komt van een nieuw gerucht. De Spaanse leaker @eXtas1stv liet namelijk op Twitter weten dat hij er zeker van zou zijn dat Redfall op 2 mei zal uitkomen. Deze leaker lekte al eerder ‘Overdose’ van Kojima Productions.

‘Als er nog enige twijfel was, kan Redfall nu 100% bevestigd worden met een releasedatum van 2 mei 2023.’

Voorlopig is dit nog niet officieel bevestigd, al lijkt de lekker wel heel zeker van zijn stuk. We leren meer op 25 januari tijdens de showcase van Microsoft.