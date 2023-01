Geïnteresseerden in Square Enix’s Dragon Quest zullen blij zijn te vernemen dat Dragon Quest Treasures nu ook over een demo beschikt. De nieuwe game volgt de jeugdavonturen van Erik en zijn zus Mia. De twee zijn echte schattenjagers en het is jouw doel om zoveel mogelijk van deze vondsten te verzamelen. Hiervoor krijg je de hulp van twee pratende en vliegende dierenvrienden, genaamd Purssula en Porcus. Als je de namen hoort, verbaast het je zeker niet dat het hier om een kat en een biggetje gaat.

Mocht je deze twee schattigaards nu al eens willen ontmoeten, kan je dus aan de slag met de demo van de game, die je hier kan terugvinden. Mocht je daarna het volledige spel aanschaffen, kan je natuurlijk gewoon je progressie meenemen. Daarbovenop krijg je, na het voltooien van de demo en het kopen van de game, ook nog vijf Better Buddy Bullets. De game is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch en bekijk hieronder zeker even de trailer van de demo.