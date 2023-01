De release van Atomic Heart laat nog iets meer dan een maand op zich wachten en nu dat moment langzaamaan dichterbij komt, krijgen we steeds meer te zien van de game van ontwikkelaar Mundfish. Vorige week werd er nog een nieuwe trailer uitgebracht en toen werd ook duidelijk dat Mundfish grootse plannen heeft om de game na de lancering te voorzien van nieuwe content.

Nu zijn er weer nieuwe beelden van Atomic Heart online verschenen, al zijn die ditmaal niet officieel door de ontwikkelaar vrijgegeven. Het gaat namelijk om gelekte gameplay in een video die bijna een kwartier duurt. De vraag is natuurlijk of de beelden lang online blijven staan, dus check het hieronder zolang het kan.

Atomic Heart verschijnt op 21 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.