Skull and Bones is al lange tijd in ontwikkeling bij Ubisoft en vooralsnog is de game vaker negatief dan positief in het nieuws gekomen. Ook deze week was het weer raak, want Ubisoft heeft de titel opnieuw uitgesteld. De ontwikkelaar heeft nog extra tijd nodig, zo luidde de verklaring, waardoor de releasedatum van 9 maart aanstaande niet gehaald wordt.

In die verklaring gaf Ubisoft wel aan dat er nieuwe beelden van Skull and Bones op komst waren en die zijn inmiddels naar buiten gebracht. Het gaat om een video met maar liefst een half uur aan nieuwe beelden. De focus ligt op de verhalende gameplay en ontwikkelaars van Ubisoft voorzien de beelden van verdere toelichting. Bekijk het hieronder.

Het is nog niet bekend wanneer Skull and Bones nu precies zal verschijnen, maar het zal in ieder geval pas na 1 april zijn. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.