Kort na de release van Pokémon Scarlet & Violet maakte Nintendo al zijn excuses voor de slechte performance van het spel en introduceerde het bedrijf wat fixes met update 1.1.0. Nu hebben The Pokémon Company en Nintendo laten weten dat er een volgende grote update op de planning staat voor eind februari.

Het betreft update 1.2.0. Volgens de bedrijven bevat de aankomende update nog meer bug fixes. Daarnaast zou het een ‘nieuwe functionaliteit’ toevoegen, echter is nog niet duidelijk wat dit precies zou betekenen. Het is mogelijk dat deze functionalitet Pokémon Home compatibiliteit betreft, aangezien dat momenteel gepland staat voor de lente van dit jaar.

Het is nog niet duidelijk of de update ook de performance van het spel verder zal verbeteren. We hopen echter van wel, aangezien Pokémon Scarlet & Violet echt een topgame is, zoals je ook al kon lezen in onze review, ware het niet voor de belabberde performance.