Het hobbelige parcours dat Halo Infinite heeft afgelegd is inmiddels uitgebreid gedocumenteerd. De eerste onthulling viel tegen, de game werd uitgesteld en toen het eenmaal zover was bleek de helft van de game pas later te worden toegevoegd. Dit is slechts een voorbeeld van de vele misstappen die de studio heeft gemaakt en het verval van Halo is daar zeker aan te wijten.

Microsoft lijkt inmiddels ook door te hebben dat 343 Industries niet in de voetsporen van Bungie kan treden. De ontwikkelaar is dan ook keihard geraakt door het massa-ontslag bij Microsoft, waarbij tienduizend mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dat is bovenop de vrijwillige leegloop van toppersoneel zoals Bonnie Ross, de oprichtster en het hoofd van 343 Industries.

Uiteraard gingen er al gauw de geruchten dat 343 Industries niet langer aan Halo gaat werken en dat een andere ontwikkelaar het stokje overneemt. Iets dat door veel fans werd toegejuicht, echter blijkt dat iets te vroeg zijn geweest. De studio heeft namelijk het onderstaande persbericht naar buiten gebracht en net zoals hun games, lijkt ook dat niet afgewerkt te zijn.