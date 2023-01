Redfall zou samen met Starfield eigenlijk al in 2022 verschijnen, maar werd uitgesteld naar dit jaar. Afgaande op geruchten zouden we de game in mei mogen verwachten en dat is nu een zekerheid geworden na de presentatie van de game tijdens Developer_Direct. Redfall verschijnt op 2 mei voor de Xbox Series X|S en pc, bij release zit de game direct in Game Pass.

Natuurlijk kregen we ook de nodige nieuwe beelden van de game te zien, ditmaal met een uitgebreide uitleg van ontwikkelaar Arkane. Zo komen we te weten dat Redfall voorzien is van talloze missies die je aan kunt gaan, waarbij het voornaamste is dat je de vele vampierbazen een enkeltje hiernamaals bezorgt.

Met een kleine 12 minuten is de algehele presentatie vrij lang en dus ook erg uitgebreid. Om een erg goede indruk van Redfall te krijgen, check je de video hieronder.

Mocht je niet over Game Pass beschikken en de game graag willen aanschaffen, dan is het mogelijk om een pre-order te plaatsen. Dit levert je natuurlijk een leuke bonus op qua in-game items. Dit wordt uitgelicht in de onderstaande trailer. Verder verschijnt er nog een Bite Back Edition, die naast de game ook de Hero Pass bevat en wat extra in-game content.