Met nog een kleine maand voor de boeg mogen we ons langzaam maar zeker gaan opmaken voor de release van Destiny 2: Lightfall, de volgende uitbreiding van de shooter, waarin we de planeet Neptunus gaan bezoeken. We hebben al eerder beelden gezien van Neomuna en Bungie vond het nu nodig om de nieuwe wapens wat liefde te geven.

Daarom heeft de ontwikkelaar ons in een persbericht van de nodige info en afbeeldingen voorzien, samen met nóg meer beelden. Zo zien we in de onderstaande trailer onder meer de zogeheten ’tangles’. Dit zijn bundels van quantum strands die door spelers met de Strand subklasse ingezet kunnen worden om wezens en voorwerpen uit het niks te toveren.

Daarbij zijn er ook wapens, zoals Final Warning, Deterministic Chaos, die respectievelijk het Strand- en Void-element gebruiken. Zoals gezegd kun je hieronder de trailer en een aantal stukken artwork van de aankomende wapens bekijken.

Destiny 2: Lightfall lanceert op 28 februari.