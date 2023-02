Na vele jaren ontwikkeling en vele malen uitstel is het dan bijna zover. De Russische ontwikkelaar Mundfish liet een paar dagen geleden al weten dat Atomic Heart goud was gegaan en de release van 21 februari komt nu steeds dichterbij. Doordat de game zoveel jaar in ontwikkeling is geweest, heb je ongetwijfeld wel wat meegekregen van deze titel. Zo niet, dan is deze trailer uiterst handig voor jou.

Deze nieuwe trailer geeft namelijk een actievol overzicht van de verschillende elementen van Atomic Heart. Zo leer je meer over de wereld van de game, wie jij bent als personage, wat voor krachten er zijn, welke vijanden je kunt aantreffen en nog veel meer. Kortom, een handig overzicht in de vorm van een video die zo’n 8 minuten duurt. Het ziet er spectaculair uit in ieder geval, dat mag zeker gezegd worden.