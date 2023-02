Onlangs werd bekend dat The Last of Us: Part I op 3 maart zou verschijnen voor de pc. Naughty Dog heeft echter iets meer tijd nodig zo blijkt, want ze hebben de game met een paar weken uitgesteld.

Via een verklaring laat de ontwikkelaar weten dat The Last of Us: Part I nu op 28 maart uitkomt. Dit betekent dus uitstel van ruim drie weken. De reden hiervoor is dat ze ietwat meer tijd willen nemen om de game te polijsten.

De volledige verklaring is als volgt: