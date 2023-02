Eerder deze week werd duidelijk dat CrossfireX binnenkort, samen met enkele andere titels, uit Xbox Game Pass verdwijnt. De shooter is dan nog wel te spelen, maar nu blijkt dat dat niet heel lang meer het geval zal zijn. De ondersteuning van CrossfireX zal in mei namelijk stoppen, waarna de game in zijn geheel niet meer speelbaar zal zijn.

Smilegate Entertainment laat weten dat de support op 18 mei wordt beëindigd. De verkoop van de game is per direct gestopt en er zal geen nieuwe content meer worden uitgebracht. Wanneer de servers op 18 mei offline gaan is de multiplayer vanzelfsprekend niet meer speelbaar, maar hetzelfde geldt ook voor de singleplayer campagnes die Remedy voor CrossfireX heeft ontwikkeld. Ook die zijn te spelen tot 18 mei. Kortom: na die datum is CrossfireX in zijn geheel niet meer te spelen.

In een FAQ legt Smilegate Entertainment uit dat er hard gewerkt is aan verbeteringen en nieuwe content voor CrossfireX, maar dat de game uiteindelijk niet het niveau heeft bereikt dat de ontwikkelaar voor ogen had. Daarom heeft men nu besloten om de stekker uit de game te trekken.