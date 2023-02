Star Wars Jedi: Survivor werd recent uitgesteld naar april, maar dat wil niet zeggen dat EA’s hypemachine stilvalt. Details over de game blijven binnensijpelen, dit keer via een nog te verschijnen uitgave van Play Magazine. Daarin heeft regisseur Stig Asmussen het over de transportmogelijkheden in de Star Wars-titel.

Het nieuws is niet bijzonder spectaculair, maar zal fans ongetwijfeld toch tevreden stellen. In Star Wars Jedi: Survivor zal je op wezens kunnen rijden om snel van punt A naar B te gaan. Wie dat nog te traag vindt, zal ook een beroep kunnen doen op een fast travel systeem. Tijd uitsparen wordt dus zeker een optie.

“We will feature both fast travel and rideable creatures to help players quickly get from point A to B, and back to A. The fast-travel is point to point, and the rideable creatures offer a way to quickly negotiate between points and explore what is in between.”