De Lightfall uitbreiding voor Destiny 2 staat gepland voor een release later deze maand en zodoende deelt ontwikkelaar Bungie steeds meer beelden en info over wat ons straks te wachten staat op de planeet Neptunus. Eén van de hoogtepunten is natuurlijk de nieuwe Strand-subklasse voor de verschillende Guardians en daar heeft de studio weer wat beelden van vrijgegeven.

In de trailer hieronder zien we onder meer de verschillende krachten voor de Warlocks, Titans en Hunters. Elke klasse heeft toegang tot de Grappling Hook-vaardigheid, maar verder heeft ieder ook zo hun eigen vaardigheden, zoals de Needlestorm Super voor de Warlocks of de Silkstrike voor de Hunters onder ons. Uiteraard draaien ze allemaal om het element Strand wat met Lightfall geïntroduceerd gaat worden.

Destiny 2: Lightfall is vanaf 28 februari verkrijgbaar. Eerder schreef PlaySense al een special over de uitdaging van het complexe verhaal van de shooter.