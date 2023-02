The Last of Us: Part II was – op z’n zachtst gezegd – een polariserende titel, maar de post-apocalyptische franchise is op dit moment wel ontzettend populair, mede vanwege het succes van de gelijknamige serie van HBO. Het is daarom ook niet gek dat geestelijk vader Neil Druckmann onlangs bevraagd werd over een derde deel in de franchise, wat volgens de schrijver nog geen zekerheid is.

Desalniettemin gaan er toch geruchten dat Part III wel degelijk in ontwikkeling is. Een bron van TheLeak die werkzaam is bij Sony heeft namelijk onthuld dat The Last of Us: Part III “in progress” is. Volgens de bron zou Naughty Dog hierbij mikken op een release voor de PlayStation 5, maar zou het tevens wel alvast ook de PlayStation 6 in het achterhoofd houden.

Dit zou dus betekenen dat de ontwikkeling zich nog in de vroege fases bevindt en dat ontwikkelingscycli – zeker van AAA-titels – in de afgelopen jaren veel langer zijn geworden. De eerste The Last of Us kreeg natuurlijk al een remaster en later zelfs een eigen remake voor de PlayStation 5. The Last of Us: Part II kreeg niet die behandeling, maar wel een patch waardoor de game met een hogere framerate te spelen is op Sony’s laatste console.

Volgens Paul Tassi zou een release van The Last of Us: Part III in 2026 daarom geen gekke gedachte zijn, ook zodat HBO in de tussentijd het tweede deel kan gaan verfilmen, eventueel verspreid over meerdere seizoenen.