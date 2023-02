Later deze maand mogen we nog Atomic Heart verwelkomen: een unieke en indrukwekkende shooter van ontwikkelaar MundFish. Vorige maand kregen we al enkele details te horen over de technische specificaties van de game, maar de makers hebben nu nog wat meer onthuld in een nieuw interview.

We wisten al dat de Xbox Series X en PS5 een dynamische 4K-resolutie (op sommige momenten zelfs native 4K) en 60fps zouden ondersteunen, maar Robert Bagratuni van MundFish liet nu ook weten hoe het er op de Xbox Series S aan toe zal gaan: de Xbox Series S zal een Full HD-resolutie (1080p) en 60fps krijgen.

Daarnaast liet hij ook weten dat de PS5-versie optimaal gebruik zal maken van de DualSense controller. Deze features zullen echter enkel op de PS5-versie te beleven zijn en niet op pc.

‘Yes, Atomic Heart supports DualSense controller’s features, such as haptic feedback and adaptive triggers, but only with the PS5 console – these features are not available on PC.’