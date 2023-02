Net zoals voor de vorige afleveringen van The Last of Us heeft HBO ook een teaser uitgebracht voor aflevering zes. Deze teaser toont gelijk een aanzienlijk grote verandering ten opzichte van het spel. De teaser en dit bericht bevatten mogelijk spoilers als je The Last of Us: Part II nog niet hebt gespeeld, je bent dus gewaarschuwd.

In aflevering zes zal Joel zich herenigen met zijn broer, Tommy, net zoals dat in de game gebeurde. Echter is de plaats waar zij elkaar weerzien ditmaal niet de hydro-elektrische dam. Joel en Tommy zien elkaar namelijk weer voor het eerst in Jacksonville, de plek waar The Last of Us: Part II begint.

Door de vroege introductie van Jacksonville is het onzeker of de serie nog nagenoeg het verhaal van het eerste spel zal volgen voor de resterende afleveringen of dat er een iets andere weg in wordt geslagen. Het lijkt er in ieder geval op dat het toneel al wordt geprepareerd voor het incident dat zich in The Last of Us: Part II voordoet.

Je kunt de The Last of Us: Part II teaser hieronder bekijken. Aflevering zes is vanaf volgende week maandag te bekijken via HBO Max.